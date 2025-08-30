Фестиваль брейкинга и хип-хопа начался в Балашихе

В Подмосковье в первый раз организовали фестиваль «Кубок Московской области по брейкингу и хип-хопу „Область танцевальных культур“». Сегодня в Пестовском парке в Балашихе прошли церемония открытия мероприятия и отборочный этап.

Фестиваль объединил как профессиональных, так и начинающих танцоров уличных направлений. Сегодня в Пестовском парке собрались свыше 200 участников со всех регионов Московской области. Балашиху представляет команда из 10 человек в возрасте от девяти до 15 лет.

Ребята демонстрируют свои таланты в танцевальных баттлах под открытым небом. Конкурсантов оценивает жюри, в состав которого вошли многократные победители и призеры международных танцевальных фестивалей из России, Казахстана, Голландии, Франции, Японии и Южной Кореи.

«Три года мы проводим фестиваль „Город танцует в парках“, который объединяет все танцевальные направления. Но мы понимаем, что этого уже мало. Поэтому мы решили организовать отдельный фестиваль для брейкинга и хип-хопа», — рассказал заместитель директора Автономной некоммерческой организации «Мособлпарк» Андрей Копосов.

Мероприятия первого дня продлятся до 21:00. Жители и гости Балашихи увидят танцевальный конкурс и мастер-классы от иностранных судей. В завершении вечера на сцене выступит музыкант, продюсер и граффити-художник Кассета.

Отметим, что финалисты отборочного этапа фестиваля представят свои номера на гала-концерте, который пройдет 14 сентября в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Там также проведут турнир между сборными России и мира по брейкингу. Победители отправятся на международные чемпионаты, которые пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах, Японии и Китае.

Отметим, что организатором фестиваля выступила Автономная некоммерческая организация «Мособлпарк» при содействии Министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.