Фестиваль «Богатырские игры» собрал в Луховицах силачей со всей России

Фестиваль силовых видов спорта «Богатырские игры» прошел в Луховицах на площади перед Домом культуры «Старт». В соревнованиях приняли участие атлеты из разных регионов России.

«Первый раз на территории Луховиц турнир такого масштаба. Здесь собраны сильнейшие атлеты своих регионов. Люди, которые выступали не только в России, но и за рубежом. И выигрывали турниры», — отметил вице-президент Федерации силового экстрима России Артем Кобанов.

Всего в состязаниях участвовали девять человек. Среди них — опытный спортсмен из Саратова Евгений Гавриленко, за плечами которого более 200 российских и зарубежных турниров.

Участники соревновались в пяти дисциплинах, включая эстафеты на выносливость, подъем бревна весом 130 килограммов, упражнения с камнями Атласа и «карусель Конана», где спортсмены удерживают и перемещают снаряд весом свыше 300 килограммов.

По итогам всех этапов первое место занял атлет из Санкт-Петербурга Михаил Острожинский.

Фестиваль собрал большое число зрителей — гости не только наблюдали за выступлениями, но и пробовали свои силы в отдельных испытаниях.

