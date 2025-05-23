Фестиваль безопасности прошел в Шатуре

Полицейские, пожарные и спасатели рассказали детям о своих профессиях и еще раз перед каникулами вместе закрепили жизненно важные правила безопасности. Программа мероприятия в сквере «Олимпийский» включала мастер-классы, показательные выступления, эстафеты и конкурсы.

Самые смелые ребята участвовали в пожарной эстафете. Примерив обмундирование, они тушили условный пожар. А профессионалы показали, как не только справиться с настоящим возгоранием, но и найти внутри здания пострадавшего и звакуировать его из горящего дома при помощи автолестницы с рукавом.

Вместе с инспектором ГИБДД участники фестиваля изготовили фликеры. Эта маленькая наклейка не просто украшает одежду — она может спасти жизнь. Ребятам также продемонстрировали правила оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

На фестивале развернули выставку техники и автомобилей. Все желающие могли порулить машиной с мигалкой или посидеть на полицейском мотоцикле. Самые активные участники мероприятия получили ценные призы.