Фестиваль безопасности прошел в поселке Андреевке в Солнечногорске

На стадионе «Юность» в поселке Андреевка состоялся фестиваль безопасности, собравший более 100 детей. Организаторами выступили администрация городского округа совместно с представителями силовых силовых ведомств.

Для участников подготовили насыщенную программу: демонстрацию специальной техники, интерактивные площадки и обучающие занятия. Ребята и взрослые получили практические знания по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, правильному поведению в лесу, сортировке отходов и оказанию первой помощи. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, ГИБДД, «СолнСпаса», Комлесхоза, «Экопромсервиса» и других служб.

«Хочется выразить благодарность организаторам фестиваля безопасности и всем ведомствам, принявшим в нем участие. Подобные мероприятия особенно важны накануне нового учебного года. Они позволяют детям получить важную информацию о действиях в экстренных ситуациях, номерах телефонов экстренных служб и правилах обращения туда, а также весело провести время», — отметила депутат окружного совета Наталья Ульянова.

Помимо обучающей программы, дети смогли поучаствовать в спортивных эстафетах и веселых стартах. Завершением праздника стало общее угощение кашей, приготовленной специально для гостей фестиваля.