Фестиваль бездомных животных прошел в Ленинском округе

Более двух тысяч человек поучаствовали в фестивале «Хвостики». Он прошел в парке «Высота» в Ленинском округе. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню бездомных животных.

«Мы искренне благодарим организаторов и всех участников этого замечательного события. Надеемся, что такие мероприятия будут проводиться чаще, ведь они не только помогают животным, но и объединяют людей ради общей цели», — сказала председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Ключевым событием фестиваля стала выставка-пристройство бездомных животных. В ней поучаствовали волонтеры не только Ленинского округа, но и других муниципалитетов Подмосковья и регионов страны. Пятерым животным удалось найти хозяев.

Также в этот день состоялись соревнования для домашних собак и их владельцев. Участники продемонстрировали навыки выполнения команд. Победители получили дипломы и сертификаты от магазина «КотМатрос».

В рамках развлекательной программы для гостей организовали выступления местных артистов, танцевальные и познавательные мастер-классы, лекции от профессионального грумера, игры для детей, розыгрыш подарков и сбор необходимых вещей для бездомных животных.