Фестиваль «Белый цветок» пройдет в лесопарке «Шишкин лес» в Истре 12 июля

В лесопарке «Шишкин лес» состоится фестиваль «Белый цветок» в поддержку Елизаветинского хосписа. Каждую неделю расписание активностей в парках Истры обновляется.

Гостей ждет добрая и насыщенная программа: кавер-группы, творческие мастер-классы, розыгрыши, угощения и музыкальные сюрпризы. Погрузиться в атмосферу тепла и заботы можно будет всей семьей — участие бесплатное, возрастных ограничений нет.

В этот же день на набережной реки Песочная пройдет бесплатный мастер-класс по сап-бордингу для всех желающих. Это отличный шанс попробовать новый вид активности и освежиться на воде.

Ежедневная программа парков тоже насыщенная. В Центральном городском парке, в «Шишкином лесу», «Фабричном», на набережной реки Песочная и в Павловской Слободе проходит множество мероприятий на любой вкус и возраст.

Функциональные и беговые тренировки, скандинавская ходьба, творческие занятия и развлекательные программы — все это делает каждый день особенным.