Сегодня 12:03 Фестиваль «Белоозерские таланты» прошел в Воскресенске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Конкурс проводится уже в 12-й раз, объединяя творческих детей и педагогов. В Год защитника Отечества его посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Самым маленьким участникам фестиваля не исполнилось и четырех лет. Воспитатель детского сада «Василек» Наталья Антонова поделилась радостными эмоциями от победы своих ребят.

«Я очень рада, что наши дети выступили достойно. Хочу поблагодарить детей, родителей, и всю нашу команду, благодаря которой наше выступление дало такие результаты», — сказала Наталья Антонова.

Танцевальные и вокальные номера, стихотворения, наполненные детскими эмоциями, патриотизмом, не могли оставить зрителей равнодушными. 350 участников в двух возрастных категориях, которым помогали воспитатели, учителя и музыкальные работники, очень старались. Каждый, кто выходил на сцену в этот день, получил диплом, приз и, конечно, овации зрителей.