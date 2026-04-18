Фестиваль белок прошел в Люберцах

В Парке Сказок в поселке Томилино городского округа Люберцы 16 апреля состоялся экологический фестиваль «Белкофест». В нем приняли участие более 300 человек. В этот день в парке выпустили шесть алтайских белок.

В управлении по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы сообщили, что заводчики рассказали участникам экологической акции все аспекты кормления белок и о том, как важно поддерживать благоприятные условия для их жизни в период, когда истощаются запасы пищи, а также во время выведения потомства. Также в парке разместили комфортабельные домики для животных.

Для удобства посетителей в парке установили аппарат с кормом. Любой желающий может приобрести лакомства, чтобы покормить белок и птиц. Во время фестиваля для детей были организованы увлекательные развлечения и мастер-класс по изготовлению домиков для пушистых животных, после чего 10 бельчатников и 5 скворечников разместили на деревьях. Самые активные участники фестиваля получили памятные подарки.