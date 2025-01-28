Фестиваль азиатской культуры «Канибару» прошел в Ногинске

В Ногинском центре культуры и творчества «Глухово» состоялось яркое событие для поклонников азиатской культуры — фестиваль «Канибару». Уникальное арт-пространство объединило людей, увлеченных мангой, аниме, японской и корейской музыкой, косплеем и другими аспектами культуры Восточной Азии.

Гостей ждал насыщенный концерт, конкурсы, мастер-классы и возможность приобрести уникальные сувениры. Среди товаров были фигурки аниме-персонажей, одежда с символикой манги, традиционные японские сладости и многое другое.

«Канибару» давно стал традицией для центра культуры «Глухово», ежегодно собирая поклонников азиатской культуры из разных уголков региона. Участники смогли не только насладиться любимыми аспектами азиатской культуры, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и вдохновением.

Фестиваль подарил всем гостям уникальную возможность окунуться в мир Востока, почувствовать его магию и красоту. Организаторы выразили благодарность всем участникам за активное участие и пообещали, что в следующем году «Канибару» станет еще ярче и масштабнее.