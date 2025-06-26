Фестиваль автозвука и танцевальный баттл ко Дню молодежи пройдут в Ногинске

Программу празднования Дня молодежи опубликовали в Ногинске. Она будет ориентирована на привлечение максимального числа участников. Главной локацией праздника выбран Глуховский парк и ближайшие территории.

Мероприятие пройдет 28 июня. На парковке около спорткомплекса «Знамя» в 10:00 стартует фестиваль автозвука, а с 14:00 — турнир по арчеритагу — лучному бою с мягкими стрелами и надувными укрытиями.

На сцене Глуховского парка с 12:00 до 17:00 пройдут танцевальный чемпионат и баттл «Дистанс». Здесь же с 14:00 создадут креативную зону по созданию авторских дизайнов на футболках.

Также организуют турниры по киберспорту, пространство для свободной игры в настольный теннис, шахматы и большую дженгу, турнир на радиоуправляемых танках в зоне «СВОи», быстрый макияж с глиттером, танцевальный флешмоб «Город поет».

Вечером всех ждет акустический концерт кавер-группы «Иньянь». Завершится День молодежи яркими композициями диджея на центральной сцене Глуховского парка в 20:00.