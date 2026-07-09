Фестиваль авторской песни пройдет в Воскресенске 18 июля

Реализация областного проекта «Лето в Подмосковье» активно продолжается в Воскресенске. В городском округе проводятся яркие, масштабные, насыщенные программы и праздники.

Учреждения культуры и парки Воскресенска, социальные сети и сайты, афиши и локации оформляют в едином стиле проекта. Благодаря этой масштабной работе городской округ занимает лидирующие позиции в Подмосковье и находится в зеленой зоне рейтинга реализации проекта.

11 июля в парках Воскресенска состоятся праздничные программы, посвященные Дню семьи, любви и верности.

18 июля в парке усадьбы Кривякино впервые пройдет фестиваль авторской песни «Воскресенская заря», а в августе состоится традиционный фестиваль туризма и творчества «Красное сельцо».

Эти мероприятия — лишь небольшая часть программы, которую подготовили для жителей и гостей округа учреждения культуры.