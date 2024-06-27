Ферму по выращиванию бычков породы герефорд открыли в Серебряных Прудах

Фермер из Серебряных Прудов Барзани Слоян решил продолжить семейное дело в Подмосковье и отремонтировал старую ферму. Он занимается выращиванием бычков породы герефорд, которых уже насчитывается более 200 голов.

Животные обитают в условиях свободного выгула и питаются качественным кормом. Новое сельскохозяйственное предприятие, расположенное в деревне Благодать и начало свою работу в текущем году. Основатель фермы, Барзани Слоян, имеет большой опыт в аграрной отрасли, переданный от отца, который занимался разведением овец и коров.

За последние четыре месяца на ферме родилось 37 телят. Предприятие самостоятельно занимается заготовкой сена и кормов для животных на своих 1500 гектарах земли. Для получения мраморной говядины в рацион быков включены овес, лен, ячмень и пшеница.

Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин сообщил о планах по строительству дополнительных коровников и складских помещений, что позволит увеличить количество животных до 1500 голов. Управляющий фермой, Расул Качиев, подчеркивает перспективность развития и адаптацию породы к различным условиям.

Отметим, что на данный момент на ферме создано пять рабочих мест, и в ближайшем будущем планируется набор еще 10 сотрудников. Предприятие обладает всеми возможностями для выращивания быков для производства премиум мяса, что обещает появление сочных стейков на полках магазинов Подмосковья.