Ферму по разведению овец построят в Рузе

Хозяйство «Донгаев И.И.» из рузы получило в аренду земельный участок площадью четыре гектара. Там построят овцеводческую ферму.

Ферму построят в Рузе для увеличения поголовья овец. Хозяйство работает с 2016 года и поставляет экологически чистое мясо, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В ведомстве добавили, что ферма занимается разведением овец мясного направления. Сейчас численность особей превышает 1,3 тысячи. В прошлом году хозяйство произвело 60 тонн мяса

В 2020 году владелец получил грант на развитие семейной фермы. Средства направили на покупку техники и 900 овец.

«Предоставление дополнительных земельных участков действующим в регионе сельхозтоваропроизводителям и увеличение производственных площадей способствуют развитию отрасли в Подмосковье, а также росту объема выпускаемой продукции», — отметили в министерстве.