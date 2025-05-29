Ферму по разведению и выращиванию осетра открыли в Луховицах

В Луховицах появилась ферма по выращиванию и разведению осетра. Хозяйство в деревне Круглово планирует производить девять тонн рыбы в год.

Как сообщили в областном Минсельхозпроде, в проект инвестировали 30 миллионов рублей. Сейчас на ферме работает одна линия и девять бассейнов, в четыре из которых уже запустили шесть тысяч мальков. В будущем на хозяйстве запустят еще две линии на 18 бассейнов.

«Для выращивания осетра требуется сложная система циркуляции и очистки воды, которая проходит через бассейны, очищается и возвращается обратно», — пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что правительство региона оказывает поддержку аграриям и фермерам. Так, в прошлом году «Луховицкая Акваферма» получила грант и направила средства на закупку оборудования.