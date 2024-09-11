Ферму на 800 коров построят в Клину к 2026 году

Ферму на 800 коров построят в районе деревни Болдыриха в Клину в 2026 году. Там создадут 30 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, на объекте уже начались подготовительные работы. Заказчиком проекта стала ферма «Елгозино». Строительство будут вести по разработанной научно-техническим центром «Ферммаш» документации. В проект инвестируют около одного миллиарда рублей.

На животноводческом комплексе будут выпускать 730 тонн сырого молока в месяц и около девяти тысяч тонн в год. Там также будут производить мясо.

Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года. В результате на предприятии появится 30 рабочих мест.

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