Ферму для разведения овец построят в Ступине

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ферму для разведения овец построят в Ступине. Объем инвестиций в проект составит 60 миллионов рублей.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, планируется построить несколько производственных зданий площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Предприятие также создаст 30 новых рабочих мест.

Для старта проекта приобретут 110 голов скота, что позволит производить 30 тысяч килограммов мяса в год. Миноблимущество предоставит под строительство фермы два земельных участка общей площадью более 34 гектаров.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в третьем квартале 2027 года.

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