Фермеры в Коломне открыли сезон сбора урожая ягод

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Сады Коломны» стартовал сезон сбора ягод. На плантациях предприятия поспела садовая земляника — здесь выращивают более 11 ее сортов.

«Сады Коломны» — молодое хозяйство, начавшее работу весной прошлого года. Сейчас ягодные насаждения занимают около 30 гектаров. Помимо земляники, на территории выращивают три сорта голубики, два сорта малины, а также ежевику, жимолость японскую и шиповник.

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, в прошлом году хозяйство стало одним из победителей областного конкурса «Агростартап», который проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря гранту предприятие смогло приобрести землю, технику, оборудование и производственные площади.

Отметим, что аграрии Коломны и Озер культивируют разнообразные плодово-ягодные культуры — садовую землянику, малину, голубику, вишню, смородину, крыжовник, алычу, жимолость, яблоки и груши. Лидирующими предприятиями региона считаются АПК «Непецино», «Коломенская ягода» и крестьянско-фермерское хозяйство Лапшина.

В 2024 году городской округ Коломна занял первое место в Подмосковье по урожайности — агропредприятия собрали свыше 534 тонн плодово-ягодной продукции.