Фермеры представят продукцию на ярмарке «Вкусная пятница» в Красногорске

Подмосковные фермеры пригласили на дегустацию продукции в рамках социального проекта Россельхозбанка «Вкусная пятница». Ярмарка пройдет в Доме правительства в Красногорске 5 марта.

На ярмарке представят продукцию четырех фермеров Подмосковья. Так, магазин чая продемонстрирует разнообразные сорта, семейная пекарня подготовит десерты, еще одно хозяйство предложит колбасы, а шоколадная лавка угостит изделиями ручной работы.

Проект направлен на поддержку малых ферм и создание новых каналов сбыта без дополнительных затрат. В нем приняли участие более 75 хозяйств и свыше 30 подмосковных площадок. Сотрудники организаций-партнеров получают возможность приобрести свежие товары прямо на рабочем месте.

Участие в ярмарках бесплатное. Узнать об этом больше можно на платформе «Свое Родное».