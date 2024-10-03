Фермеры представят деликатесы на агрофестивале в Коломне

Агротуристический фестиваль пройдет в Коломне 5 октября. На нем местные сельхозпроизводители представят деликатесы собственного производства.

Фестиваль «Фермер Фест» состоится в арт-квартале «Патефонка». Для гостей организуют ярмарку, на которой они смогут продегустировать и приобрести натуральную продукцию.

К примеру, здесь представят сыры, молочные продукты, мясо, крафтовые колбасы, буженину, утку, карпаччо, перепелов, хамон, фрукты и овощи, масла и многое другое.

Участниками станут фермеры и производители из Коломны. Это сыроварня «Коломчанин», пекарня «Мадам Коврижкина», медоварня Сергея Пупынина, коломенское фермерство клариевого сома, SOVA_OIL и другие.

Для посетителей подготовили и культурную программу.

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