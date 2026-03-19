Фермеры Подмосковья представят продукцию на ярмарке «Вкусная пятница» 20 марта

Ярмарка фермерской продукции «Вкусная пятница» пройдет в Подмосковье 20 марта. Мероприятие состоится на территории Дома Правительства

Ярмарка пройдет с 09:00 до 15:00 в деловом центре «Новатор». Гости смогут попробовать натуральные продукты региональных производителей.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, свою продукцию представят пять производителей. На прилавках можно будет найти свежую выпечку, консервацию по авторским рецептам, сыры, молочные продукты, чай, кофе и шоколад.

Ярмарка даст возможность фермерам найти покупателей. В проекте «Вкусная пятница» более 75 хозяйств, а дегустации проходят более чем на 30 площадках региона.

«Такой формат дает возможность производителям представить продукцию без посредников и получить обратную связь от потребителей. Участие в проекте для фермеров и компаний бесплатное, организационные вопросы берет на себя Россельхозбанк», — отметили в министерстве.

Узнать о мероприятии больше можно на платформе «Свое Родное».