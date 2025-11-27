Фермеры Подмосковья получили почти 2 тысячи гектаров земли с начала года

С начала 2025 года крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации Подмосковья получили более 1,9 тысячи гектаров сельхозземли по программе государственной поддержки развития сельского хозяйства. Всего 48 участков предоставили КФХ в Чехове, Раменском, Шаховской и других округах.

Так, хозяйство «Фермерское поле» возле деревни Кутьино в Подольске планирует создать рыбную ферму, при этом сохраняя деревья и ландшафт. «Ферма Морозовых» в Орехово-Зуеве будет использовать почти 100 гектаров для развития фермы, а молодое КФХ Михаил Дядя, специализирующееся на зерновых, зернобобовых и маличных культурах, планирует на 37,6 гектарах выращивать пшеницу с последующим расширением растениеводства.

«В аренду без проведения торгов фермерам и сельхозпроизводителям региона с начала года переданы 54 участка областной собственности общей площадью 1908,67 гектара. Участки площадью 1783,07 гектара предоставлены фермерствам в 17 городских и муниципальных округах, а 125,6 гектара сельхозземли — сельскохозяйственным организациям в трех городских округах Подмосковья», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Земельные участки государственной или муниципальной собственности предоставляются в аренду на срок до пяти лет сельхозорганизациям и КФХ, получающим господдержку. Через три года использования участка по назначению арендаторы могут оформить землю в собственность. В ведомстве напомнили, что в 2025 году для поддержки сельхозпроизводителей предусмотрено более 30 видов субсидий.