Фермеры Подмосковья получили еще 800 гектаров земли в аренду без торгов с января

С начала 2025 года в Московской области 24 земельных участка сельскозозяйственного назначения передали в аренду фермерам без проведения торгов. Их общая площадь составила около 790 гектаров

Среди получателей земли — хозяйство «Фермерское поле» в Подольске, которое планирует разводить рыбу, сохранив природный ландшафт.

В Орехово-Зуевском округе семья Морозовых получила для развития фермы почти 100 гектаров земли. Сейчас в хозяйстве держат овец, коз, коров, кроликов и различную птицу, а в планах — увеличить поголовье баранов до тысячи голов и завести лошадей.

«21 земельный участок площадью 753 гектара в городских и муниципальных округах Чехов, Истра, Коломна, Павлово-Посадский, Рузский, Воскресенск, Щелково, Подольск, Егорьевск и Серпухов предоставлен крестьянским фермерским хозяйствам, а три участка площадью более 34,7 гектара в городском округе Серпухов переданы сельхозорганизациям региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Землю предоставляют в аренду на срок до пяти лет хозяйствам, участвующим в государственных программах поддержки. При добросовестном использовании участка по назначению в течение трех лет арендатор получает право выкупить землю в собственность.

В Министерстве сельского хозяйства Подмосковья напомнили, что в 2025 году аграриям доступны более 30 мер господдержки.