Фермеры Подмосковья получили еще 680 гектаров земли с января | 360°

25 апреля 2024, 14:12
Фермеры Подмосковья получили еще 680 гектаров земли с января
Еще 16 КФХ и фермеров получили земельные участки сельскохозяйственного назначения в Подмосковье с начала года. Об этом сообщило региональное Министерство имущественных отношений.
«Земля предоставляется в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. С начала года в 16 городских округах Подмосковья мы передали в аренду еще 25 земельных участков. Общая площадь земель составила свыше 680 гектаров», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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КФХ «Захарково» из городского округа Серпухов получило земельный участок площадью 12 гектаров. В хозяйстве планируют приобрести крупный рогатый скот и птицу. Участок будут использовать для выращивания кормов и выпаса скота.
«Евсеевское» из Павлово-Посадского округа получило в аренду 68,5 гектара сельхозугодий. Организация занимается выращиванием многолетних трав и пшеницы.
КФХ «Изобилие» из Серебряных Прудов за счет арендованной земли площадью 29 гектар увеличит производство плодово-ягодной продукции.
Получить земельный участок без торгов можно на региональном портале госуслуг.
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Сельское хозяйство
Фермеры
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