Фермеры Подмосковья получили 46 земельных участков в аренду без торгов за полгода

За полгода 36 подмосковных крестьянско-фермерских хозяйств получили земельные участки в аренду без торгов. Это даст им возможность расшириться и увеличить объемы производства.

Как рассказал глава областного Минимущества Тихон Фирсов, фермерам предоставили участки муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена на срок до пяти лет. Всего — 46 объектов общей площадью 1,3 тысячи гектаров.

«Данная инициатива — хорошее подспорье для аграриев Подмосковья, а при надлежащем использовании земли по истечении 3-летнего срока аренды арендаторы имеют право выкупить землю в собственность», — сказал министр.

Землю получили фермы в Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Рузе, Талдоме, Шатуре и других муниципалитетах.

Аграрии смогут использовать полученные участки для увеличения объемов производства, а также для развития растениеводства, овощеводства, животноводства и других направлений.

Подать заявление на предоставление недвижимости без торгов фермеры могут через «Госуслуги».