Фермеры Подмосковья получили 1,4 тысячи га сельхозземель без торгов с января

С начала года крестьянско-фермерские хозяйства Московской области получили без проведения торгов 49 земельных участков общей площадью 1 446 гектаров. Землю предоставили в качестве меры государственной поддержки для развития сельскохозяйственного производства.

Только в июне фермерским хозяйствам передали почти 60 гектаров.

«Помощь землей из состава муниципальной и неразграниченной собственности получили 32 фермерских хозяйства региона. Это земли для развития растениеводства, скотоводства, пчеловодства, животноводства и выращивания сельхозкультур в городских и муниципальных округах Клин, Егорьевск, Шатура, Шаховская, Можайский, Талдомский, Рузский, Кашира, Коломна, Богородский, Луховицы, Серпухов, Волоколамский, Серебряные Пруды, Наро-Фоминский и Ступино», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Наибольшие площади выделили в Кашире — свыше 805 гектаров. Далее следуют Серебряные Пруды, где фермеры получили более 165 гектаров, Егорьевск и Шатура — свыше 66 гектаров, Ступино — почти 61 гектар, а также Коломна — более 53 гектаров.

В Министерстве имущественных отношений Московской области напомнили, что подать заявление на получение земельного участка в аренду без торгов можно через региональный портал государственных услуг.

Такая возможность предусмотрена как для земель, находящихся в собственности Подмосковья, так и для муниципальных участков и земель с неразграниченной государственной собственностью.