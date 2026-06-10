Фермеры из Орехово-Зуевского округа увеличили площадь ягодных плантаций

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Моя малина», расположенном рядом с деревней Анциферово в Орехово-Зуевском городском округе, приступили к расширению производства. В этом году площадь ягодных плантаций увеличилась до пяти гектаров.

В текущем сезоне здесь планируют высадить около пяти тысяч саженцев малины на одном гектаре земли. Однако первый полноценный урожай на новом участке удастся собрать только через несколько лет — кустам предстоит окрепнуть.

Производство специализируется на выращивании малины с 2021 года. Руководитель хозяйства Евгений Чемин пояснил, что выбор пал на сорт «Атлант» не случайно. Эта разновидность отличается невысоким ростом кустов, что избавляет от необходимости устанавливать опорные конструкции. Кроме того, ягоды этого сорта крупные.

На ферме приступят к сбору малины в середине августа. В прошлом году здесь вырастили около 3,5 тонны свежих ягод. Часть урожая реализуют в свежем виде, другую — замораживают. Рынок сбыта продукции охватывает все Подмосковье.

Помимо свежих ягод и заморозки, в этом году в экспериментальном формате приготовили партию малинового варенья. Если продукция окажется востребованной, то производство сладостей запустят на постоянной основе. Также покупателям доступен чай из малинового листа.

Евгений Чемин отметил, что в следующем году планирует начать выращивать другие ягодные культуры. Кроме того, через несколько лет он собирается обустроить зону отдыха у водоема и открыть музей малины.