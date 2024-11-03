Фермеры в Истре начали разводить коз племенной породы

В городском округе Истра крестьянско-фермерское хозяйство начало разводить племенных коз. Получилось это благодаря тому что администрация муниципалитета выделила 45 гектаров земли.

В планах у фермеров до 2027 года создать племенное хозяйство по разведению коз зааненской породы, которая считается одной из самых крупных и продуктивных в мире. Это станет важным этапом в развитии перспективной породы в России.

Для этого на территории хозяйства сделали электрификацию, построили теплый козлятник из бруса на 80 голов и оборудовали загоны для выгула животных. Также хозяйство приобрело необходимую сельскохозяйственную технику, включая тракторы, косилку, грабли-ворошилки и пресс-подборщик.

Особое внимание уделяется развитию племенного поголовья. На данный момент на ферме содержатся 24 чистокровные козы зааненской породы, а также 12 баранов романовской породы. В этом году было заготовлено 50 тонн сена, что обеспечит животным достаточный запас корма на всю зиму.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».