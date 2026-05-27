Выпуск пантовых продуктов наладят в Подмосковье

По словам Екатерины Валовой, хозяйство «Благородный север» — это семейный проект, над которым работает она и ее супруг Павел. На ферме живут 16 оленей, и недавно произошло радостное событие — родился первый олененок. Сейчас хозяева выбирают для него имя.

Помимо разведения оленей, хозяйство планирует заняться выпуском пантовых продуктов для красоты и здоровья. В будущем ферма сможет принять гостей на экскурсию и познакомить их с животными и основами оленеводства.

Хозяйство уже зарегистрировало товарный знак «Благородный север», воспользовавшись услугой центра «Мой бизнес». «Наши олени приехали к нам в прошлом году, а в начале этого года мы решили зарегистрировать товарный знак. Для этого обратились в центр «Мой бизнес», его специалисты подробно проконсультировали и помогли подать заявку», — рассказала Екатерина Валова.

Местная администрация также активно поддерживает предпринимателей. Екатерина выразила благодарность администрации Дмитровского муниципального округа и лично главе Михаилу Шувалову за внимание к проекту и реальную помощь.

