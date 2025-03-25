Фермеры и аграрии Подмосковья смогут повысить квалификацию онлайн

Работники сельского хозяйства региона имеют возможность получить дополнительное профессиональное образование на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса». Повысить квалификацию фермеры и аграрии смогут онлайн за 72 академических часа.

Курс пройдет по программе «Основы эффективного использования земельных ресурсов в фермерском хозяйстве». Обучение стартует 8 апреля, уточняют в Минсельхозпроде МО.

На занятиях слушатели научатся разрабатывать системы сохранения плодородия почв, получат знания, как более эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения, ознакомятся с преимуществами ресурсосберегающих технологий обработки почв.

Ведомство отмечает, обучение будет доступно бесплатно для зарегистрированных фермеров, руководителей и сотрудников органов агропромышленных комплексов. По окончании программы слушатели получат удостоверения установленного образца.

Подробнее о курсе и необходимых документах для заполнения заявки можно узнать на сайте.