Фермерское хозяйство в Шаховской подготовит землю к севу органических овощей

В Шаховской начались работы в рамках нового сельскохозяйственного сезона. Сотрудники органического фермерского хозяйства «Белые Луги» вышли в поля рядом с деревней Павловское, где проводят подготовку земли к посевной кампании.

Сейчас специалисты проводят вспашку и дискование почвы, одновременно обогащая ее органическими добавками — золой и леонардитом. Уже в ближайшие дни хозяйство приступит к посеву первых овощных культур, среди которых морковь и свекла.

Одним из ключевых направлений работы в этом году стало возвращение в сельхозоборот ряда земель. Производственные мощности предприятия перенесли из деревни Дор в Павловское, где сейчас идет освоение целинных участков.

На новых территориях фермеры планируют выращивать не только морковь и свеклу, но и картофель, репу, редьку, а также тыкву. На сегодняшний день обработку проводят на площади около 30 гектаров. По итогам сезона хозяйство рассчитывает собрать от 250 до 350 тонн органической овощной продукции.

Для хранения урожая действует собственный овощной склад в деревне Дор, рассчитанный на единовременное размещение до 500 тонн продукции. Реализацию овощей осуществляют как через специализированные магазины органического питания, так и по оптовым каналам. Продукцию подмосковного хозяйства поставляют в различные регионы страны.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что «Белые Луги» также активно развивают сотрудничество с другими производителями органической продукции. В регионе уже создали кооператив, объединивший семь сертифицированных хозяйств из разных субъектов России.

Основная задача объединения — совместное продвижение экологически чистой продукции на рынок столичного региона. В дальнейшем кооператив намерен расширить число участников еще примерно на 20 хозяйств, что позволит организовать стабильные поставки органических овощей, в том числе для образовательных учреждений Подмосковья.