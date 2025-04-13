Фермерское хозяйство в Щелкове увеличит производство клубники в 12 раз

Крестьянско-фермерское хозяйство «Ягодная долина» из Щелкова реализует масштабный проект по выращиванию ремонтантной садовой земляники с использованием современных тепличных технологий. В прошлом году хозяйству выделили грант в размере 29,8 миллиона рублей на развитие семейной фермы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Этот сорт земляники устойчив к заболеваниям и способен давать до трех урожаев за сезон. Сейчас фермеры уже инвестировали 34 миллиона рублей в приобретение теплиц площадью 1,25 гектара и необходимого оборудования.

Общая стоимость проекта оценивается в 50 миллионов рублей. По расчетам, это позволит увеличить объемы производства с пяти до 60 тонн ягод ежегодно.

В 2023 году предприятие «Ягодная долина» вырастило около 200 тонн клубники и 30 тонн малины. В этом году планируют собрать 200 тонн клубники и 45 тонн малины за сезон.

Ранее, в 2024 году, фермерское хозяйство расширило свои плантации, получив в аренду два участка общей площадью 185 гектаров. В 2025 году Миноблимущество предоставило «Ягодной долине» земельный участок площадью более 22 гектаров в рамках программы государственной поддержки развития сельского хозяйства.