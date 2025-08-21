Фермерское хозяйство из Дмитрова вошло в топ-20 агротуристических объектов России

Семейным предприятием руководит Рамиль Булатов. Хозяйство работает в деревне Горки с 1990 года.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Евгений Тертишников побывал в компании, ближе познакомился с ее работой. Для него организовали экскурсию по полям, где выращивают овощи и посадочный материал, по пасеке, которая дает 2,4 тонны меда в год, по производству молочной продукции. Дегустация также прошла на сыроварне.

«Мы гордимся, что такое успешное предприятие, как „Свободный труд“, работает в нашем округе. Это яркий пример того, как упорный труд, профессионализм и любовь к родной земле могут привести к выдающимся результатам. Администрация округа продолжит оказывать поддержку подобным инициативам, ведь именно такие предприятия — основа продовольственной безопасности и экономического благополучия нашего округа, региона и страны в целом!» — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.