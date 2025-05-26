Фермеров Подмосковья пригласили вебинар по вопросам автоматизации хозяйств

Подмосковных фермеров пригласили на серию онлайн вебинаров о создании и использовании современного хозяйства. Участникам расскажут о возможностях автоматизации и оптимизации производственных процессов.

Вебинар пройдет 30 мая в 15:00 на платформе «Свое фермерство». На нем расскажут о том, как оптимизировать производство и повысить привлекательность отрасли.

Опытом создания роботизированного хозяйства поделится фермер из Приморского края который проведет онлайн-экскурсию. Кроме того, слушатели обсудят привлечение молодых специалистов.

Подключиться к вебинару можно будет по ссылке.