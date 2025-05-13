Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»

В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс проектов по развитию сельского туризма. Победители получат государственные гранты по программе «Агротуризм» на 2026 год. Тем, кто хочет узнать больше о мерах поддержки, предлагают посетить бесплатный онлайн-семинар 14 мая.

На вебинаре расскажут, как участвовать в конкурсе, какие документы нужны и что изменилось в законодательстве. В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что средства от гранта помогут фермерам и предпринимателям воплотить свои идеи и улучшить инфраструктуру для туристов. Важно, что подать заявку на грант могут сельхозпроизводители, зарегистрированные в Московской области.

Помимо этого, участники должны быть малым или микропредприятием и работать на сельской территории. Грант выдается на пять лет. В течение этого времени нужно ежегодно показывать определенные результаты, чтобы проект продолжал получать поддержку.