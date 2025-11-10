Фермерам Подмосковья передали 350 гектаров земли в октябре

В октябре Минимущества Подмосковья передало крестьянско-фермерским хозяйствам более 350 гектаров сельскохозяйственных земель. Участки получили аграрии из восьми округов, включая Пушкино, Орехово-Зуево, Наро-Фоминск и другие.

«Десять земельных участков муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до пяти лет по итогам работы министерства в октябре», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Полученные участки фермеры смогут использовать для увеличения производства и развития хозяйств в разных направлениях — от растениеводства и овощеводства до пчеловодства и разведения крупного и мелкого рогатого скота.

Подать заявление на получение земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале госуслуг. Эта возможность доступна для участков, находящихся в собственности Московской области, а также для земель, которые находятся в муниципальной собственности.