Фермерам Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:07 Фермерам Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерам Московской области напомнили правила, которые следует соблюдать в период высокой пожарной опасности. Так, запрещается пал сухой травы на землях сельхоз назначения, а также в придорожных зонах и защитных полосах вдоль железных дорог и автомобильных трасс.

«С начала года уже были зафиксированы случаи пала травы на территории Московской области. Благодаря своевременному принятию необходимых мер удалось оперативно ликвидировать очаги возгорания сухой растительности и не допустить распространения огня», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

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Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать простые правила: не поджигать сухую траву на полях, соблюдать меры безопасности при проведении сезонных работ, не разводить костры в лесах, а также не бросать непотушенные спички и сигареты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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