Фермерам Подмосковья напомнили об обязательной маркировке скота

Маркировка и учет скота стали обязательными в России с 1 марта. Об этом напомнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Постановление правительства России устанавливает сроки, к которым необходимо промаркировать и поставить на учет различные виды животных.

До 1 сентября 2024 года нужно зарегистрировать крупный рогатый скот и свиней на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах. Домашняя птица, лошади и ульи с пчелами в промышленном секторе должны быть на учете до 1 марта 2025 года.

Ветеринары Подмосковья регулярно выезжают в хозяйства для консультаций и предоставления услуг. Фермеры могут обратиться в ветуправления для получения необходимой помощи.

Нарушение требований по маркировке и учету животных может привести к штрафам. Фермерам порекомендовали тщательно следить за соблюдением новых правил и законодательства.

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