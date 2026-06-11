Фермерам напомнили о возможностях сервиса «Сделано в Подмосковье»

Цифровой сервис «Сделано в Подмосковье» помогает местным сельхозпроизводителям и фермерским хозяйствам продвигать продукцию и находить покупателей. Платформа, которая уже доказала свою эффективность, работает на портале «Мой АПК».

Сервис объединил десятки предприятий агропромышленного комплекса региона. В официальном каталоге можно найти их продукцию.

«Сегодня для потребителей особенно важно понимать, откуда поступают продукты на их стол. Портал позволяет ознакомиться с локальными производителями, их ассортиментом и контактной информацией. Для фермеров это дополнительная возможность продвижения без посредников», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

На платформе представлены производители молочной продукции и сыров, меда, колбасных изделий, ягод, органических продуктов и кондитерских товаров.

Пользователи сервиса могут узнать, где купить товары, а сами предприятия — создать собственную страницу с подробной информацией о хозяйстве, ассортименте и дополнительных направлениях деятельности, включая агротуризм.

Для подключения к проекту производителям необходимо воспользоваться разделом «Присоединиться к сервису» на портале «Мой АПК».