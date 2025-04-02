Фермер получил в аренду 130 гектаров земли в Щелкове для расширения кормовой базы

Подмосковный фермер получил в аренду на пять лет землю площадью 130 гектаров. На участке в Щелкове он планирует выращивать однолетние и многолетние травы под кормовую базу. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Арендовать земли сельхозназначения, находящиеся в областной собственности, без аукциона на пять лет с последующим выкупом могут крестьянские хозяйства, принимающие участие в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства»,
— сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Фермерское хозяйство в Щелкове занимается разведением скота и производством молочной продукции 11 лет. В 2024 году оно получило грант на развитие семейных ферм. На эти средства фермеры планируют купить зерносушилку, элеваторное оборудование и установки для содержания животных и переработки молока.
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