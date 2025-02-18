Фермер Олег Сирота из Истры получил благодарность от президента России

Знаменитый сыровар из Истры Олег Сирота получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Эту награду ему вручили за помощь другим фермерам и за развитие сыроварения в Подмосковье.

В августе 2015 года в муниципальном округе Истра появилась сыроварня «Русский пармезан». Ее основал фермер Олег Сирота. За два с небольшим года работы предприятие достигло впечатляющих результатов: спустя почти 10 лет здесь производят 300 килограммов сыра в день, причем разных видов. Среди них есть два вида твердого сыра, а также сыры с добавлением вина, пива и меда. При сыроварне есть молочная ферма, которая частично обеспечивает производство сырьем.

Кроме этого, с самого начала своего пути предприниматель развивал сыроварение в Подмосковье и помогал другим фермерам. За помощь коллегам, за подготовку различных мероприятий и за работу доверенным лицом главы страны Олегу Сироте и вручили государственную награду.

«Это оценка работы всей нашей ассоциации „Народный фермер“. Все эти бесконечные перелеты, встречи, яростные и жаркие споры в кабинетах власти, уходящие за полночь… Все не зря и отмечено!» — поделился фермер.