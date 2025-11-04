Фермер из Можайска принял участие в национальном чемпионате «Абилимпикс»

Житель Можайска и выпускник образовательного проекта «Школа фермера» Роман Гомыляев представил округ на профессиональном конкурсе. Это крупнейшее в стране мероприятие, направленное на развитие инклюзивных компетенций и поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Роман поучаствовал в круглом столе и поделился опытом. Он рассказал о первых шагах в фермерском деле.

Он также оценил проект «Агромотиватор», который реализуют в Подмосковье. Это спецпрограмма поддержки начинающих аграриев.

Кроме того, мужчина обменялся контактами с другими ветеранами спецоперации, которым эта тема показалась интересной.

Также Роману удалось пообщаться с заместителем Министра энергетики Российской Федерации Эдуардом Шереметцевым. Они поговорили об особенностях ведения сельского хозяйства и сложности работы в полях.