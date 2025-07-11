Фермер из Можайска представит продукцию на гастрономическом фестивале в Казани

Набережная возле Центра семьи «Казан» в Татарстане в выходные превратится в гастрономическую площадку, где пройдут фестивали «Вкусы России» и «Вкусная Казань». Продукцию на мероприятии представит производитель из Подмосковья.

На территории свыше пяти тысяч квадратных метров соберутся фермеры из 40 регионов страны.

Участие в фестивале «Вкусы России» примет руководитель «Аннушкиной фермы» Ольга Друганина, которая ранее была удостоена благодарственного письма Министерства сельского хозяйства России «За многолетний добросовестный труд в системе АПК».

В хозяйстве под Можайском содержат свыше 100 коров, 150 коз и овец, а также несколько тысяч птиц. Гости смогут оценить широкий ассортимент продукции — от молочных и кисломолочных изделий до мясных деликатесов и колбас.

Ольга Друганина также выступает оператором проекта «Фермерский островок» в Подмосковье, в рамках которого создают специализированные торговые площадки для сбыта фермерской продукции.