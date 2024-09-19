Фермер из Коломны зарегистрировал и возглавил Союз улитководов

Руководитель фермерского хозяйства Сергей Балаев из Коломны стал основателем Союза улитководов. Организация будет проверять существующие улиточные фермы и помогать членам ассоциации.

Союз улитководов создал в Коломне руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев. Стать членами организации могут предприниматели, которые занимаются разведением брюхоногого моллюска, рестораторы, производители оборудования для сельского хозяйства и желающие открыть свое дело в этой отрасли.

Сергей отметил, что идея родилась у него пять лет назад. Специалисты Союза будет проводить проверки улиточных ферм, помогать членам ассоциации и рассказывать о своей работе.

Отметим, что улитководство как новая отрасль сельского хозяйства появилась в России в марте 2020 года.

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