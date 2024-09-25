Фермер из Коломны возглавил Союз улитководов России

В сентябре у российских производителей улиток появилась собственная ассоциация — Союз улитководов. Основателем и директором общества стал фермер из городского округа Коломна.

Ассоциация будет развивать производство улиток, оказывать информационную и технологическую поддержку начинающим фермерам.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что в регионе не менее шести хозяйств занимаются улитками. Например, основатель Союза улитководов работает в селе Парфентьево под Коломной и активно развивает сельский туризм. На его ферме можно узнать об особенностях содержания моллюсков, выращивания и переработки. Можно посетить ресторан, в меню которого представлены специалитеты из собственной продукции.

В 2020 году разведение улиток включили в перечень видов сельскохозяйственной деятельности.

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