Фермер из Истры начал разрабатывать оборудование для производства сыра

Это основное оборудование для изготовления такого продукта. Котел нужен для производства и формирования из молока сырного зерна, пресс формирует сырные головки, а солильный бассейн необходим для посолки сыра. Это основная техника для изготовления такой продукции. При создании российского оборудования за основу возьмут схему швейцарского, на котором работала сыроварня.

Все началось с того, что у фермера сломались импортные запчасти от пресса и котла. А зарубежные партнеры не стали поставлять ничего для починки. В такой ситуации Олег Сирота не растерялся и взял дело в свои руки.

«Я съездил в Мирпромторг жаловался почему нет оборудования. Мне сказали Олег, а почему ты не хочешь сам? Мы тебя поддержим, мы тебе выделим субсидию. И мы решили вложить все то, что заработали в прошлом году — это 140 миллионов рублей в наш машиностроительный стартап. Государство еще дает субсидию — 260. Это 400 миллионов будет сумма разработки комплекта оборудования», — рассказал Олег Сирота.

Первые образцы, по планам, должны появится в следующем году, а к 2027 начнется серийное производство. Готовое отечественное оборудование будут использовать не только на сыроварне, но и предлагать его другим производителям сыра по всей России, как фермерам, так и крупным предприятиям. Такой подход положит начало импортозамещению в сыроделии.