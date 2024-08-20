Фермер Евгений Чемин расширит малиновые плантации в Орехово-Зуеве

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Моя малина» Евгений Чемин из Орехово-Зуева продолжает активно развивать свое предприятие, расширяя малиновые плантации на землях сельхозназначения и осваивая новые продукты. Первая экспериментальная плантация малины на гектаре бывших сельскохозяйственных земель была заложена возле деревни Анциферово в 2021 году.

На месте заболоченного поля фермер провел масштабные работы по расчистке и подготовке территории, создав ирригационные каналы и систему капельного полива.

Сегодня «Моя малина» располагает уже двумя гектарами малиновых насаждений. В прошлом году с плантации собрали 2,6 тонны ягоды, а в этом году сбор только начался и продлится до глубоких заморозков. Основной рынок сбыта — практически все Подмосковье.

На ферме выращивается популярный сорт малины «Атлант», известный своими крупными ягодами и высокой устойчивостью к засухе. Один куст может дать до 2,5 килограмма ягод за сезон.

«Мы используем только органические удобрения и обеспечиваем культуре обильный полив и регулярные подкормки», — отмечает фермер.

В ближайших планах увеличить площадь плантации до пяти гектаров, а также начать выращивание малины в теплицах для получения раннего урожая. В настоящее время фермер проводит пахотные работы на новых земельных участках, с надеждой на дальнейшее развитие своего хозяйства.

Отметим, что Евгений участвует в конкурсах, организованных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, где можно получить гранты на поддержку проектов.

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