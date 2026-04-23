Ферма в Ступине получила земельный участок под выращивание плодовых культур

Крестьянско-фермерское хозяйство в Ступине получит семи гектаров земли под проект растениеводства. На участке планируют выращивать плодовые культуры.

В ближайшее время ферма проведет необходимые культуртехнические мероприятия для ввода участка в оборот.

По словам главы регионального Минимущества Тихона Фирсова, ежегодно количество хозяйств, которым предоставляют участки без торгов, увеличивается. Это помогает создавать новые рабочие места и формировать здоровую конкуренцию.

«В итоге жители Подмосковья получают доступ к широкому ассортименту качественных, экологически чистых сельхозпродуктов и продуктов их переработки. Для нас очень важно, что сельхозземли, которые мы передаем КФХ и иным сельхозтоваропроизводителям, будут все это время работать и служить государству долгосрочной основой продовольственной безопасности», — добавил министр.

Молодое хозяйство владеет небольшим участком в Ступине, а недавно оно получило грант на создание питомника плодовых растений. На одном участке разместят промышленную теплицу для саженцев косточковых и семенных культур, еще семь гектаров отведут под посадки в открытом грунте. В будущем КФХ планирует расширить ассортимент продукции ароматосодержащими растениями и будет выращивать зимоустойчивые сорта лаванды.

Глава фермы — выпускник Школы Фермера — совместного проекта РСХБ и Минсельхоза России.

