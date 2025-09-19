Ферма в Сергиевом Посаде получил 20 гектаров земли для развития животноводства

Животноводческая ферма получила почти 20 гектаров земли в деревне Селково для развития хозяйства. На новых территориях будут разводить коров.

Ферма работает в Подмосковье уже пять лет. Для расширения хозяйство получило 19,8 гектара земли, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

«Молодое фермерство занимается разведением крупного рогатого скота и производством мяса. Поголовье составляют более 30 коров и порядка 30 телят абердин-ангусской породы. Особи этой породы отличаются высокой плодовитостью и хорошей приспосабливаемостью, а их мясо — нежностью, сочностью и „мраморностью“», — отметили в министерстве.

По словам главы хозяйства Жанны Левоновны, ферма работает с 2020 года — тогда она выиграла грант, на который приобрели первых коров. Сейчас в хозяйстве содержат более 60 особей. В прошлом году там произвели 13 тонн мяса.

