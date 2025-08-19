Ферма в Раменском проведет фестиваль сельского хозяйства 23 августа

Ферма «Веселая корова» в деревне Антоново Раменского округа приглашает жителей Подмосковья на праздник, который пройдет 23 августа в 13:00. Это событие станет интересным для тех, кто любит деревенскую атмосферу, фермерское хозяйство и просто хочет провести выходной в компании семьи и друзей.

Гостей ждет насыщенная программа с угощениями: можно будет попробовать шашлык, плов, окрошку и домашние лимонады, приготовленные на ферме. Для хорошего настроения выступит рок-вокалистка Алина Деймос с живой музыкой.

Одним из главных событий праздника станет капустник «Алло, мы ищем таланты!». Все желающие смогут выйти на сцену и показать свои умения — будь то стихи, танцы, фокусы или другие номера. Для участия нужно предварительно оставить заявку в социальных сетях.

В Минсельхозе Московской области отметили, что праздник станет отличной возможностью не только попробовать вкусные блюда и послушать музыку, но и ближе познакомиться с жизнью фермы, а также весело провести время вместе с близкими.