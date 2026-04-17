Ферма в Коломне получит 53 гектара земли для расширения кормовой базы

Крестьянско-фермерское хозяйство Калын В.И. в Коломне получит более 52 гектаров территории для развития хозяйства. С 2022 года предприятие занимается разведением овец. Большой участок у села Октябрьского будут использовать для расширения кормовой базы.

Как рассказали в региональном Минимуществе, поддержка фермеров многие годы занимает важное место в деятельности подмосковного правительства. По словам главы министерства Тихона Фирсова, ежегодно аграрии получают все больше возможностей.

«Участки сельхозземли, предоставляемые КФХ и сельхозпроизводителям региона — основа, на которую они могут опереться в своем старте или расширении, а благополучие фермерских проектов обеспечивает устойчивое развитие областного агросектора и повышает качество жизни в Подмосковье за счет разнообразия натуральных продуктов», — добавил министр.

Глава фермы Валерий Калын рассказал, что всего у хозяйства более 600 овец Эдильбаевской породы . Она отличается высокой мясо-сальной продуктивностью, имеет крепкий иммунитет и хорошо адаптируется к погодным условиям. В 2022 году ферма получила грант на развитие.

В министерстве добавили, что в этом году в Подмосковье предусмотрели 40 видов грантов и субсидий для аграриев. Всего на их поддержку выделили почти шесть миллиардов рублей.

Узнать больше обо всех возможностях фермеры могут на интерактивном портале «Мой АПК» в разделе «Календарь мер поддержки».